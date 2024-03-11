CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Hafik'i ziyaret etti

Hükümetin politikalarını eleştiren Karasu, "Özellikle devlet kurumlarının Hafik'ten gitmesi üzerine Hafik kaderine terk edilmiş durumda. Adliyenin bile kapatılması köyde yaşayan vatandaşımızın Sivas'a gitmesini gerektiriyor. Hafik eski gücüne kavuşmalı, çünkü burası hayvancılık merkeziydi." dedi.

Karasu, burada yaptığı konuşmada, Hafik ilçesinin son dönemlerde sürekli güç kaybettiğini savundu.

İlk olarak CHP İlçe Başkanlığını ziyaret eden Karasu, partililerle bir araya geldi.

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