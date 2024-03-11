CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Hafik'i ziyaret etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Hafik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Hafik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
İlk olarak CHP İlçe Başkanlığını ziyaret eden Karasu, partililerle bir araya geldi.
Karasu, burada yaptığı konuşmada, Hafik ilçesinin son dönemlerde sürekli güç kaybettiğini savundu.
Hükümetin politikalarını eleştiren Karasu, "Özellikle devlet kurumlarının Hafik'ten gitmesi üzerine Hafik kaderine terk edilmiş durumda. Adliyenin bile kapatılması köyde yaşayan vatandaşımızın Sivas'a gitmesini gerektiriyor. Hafik eski gücüne kavuşmalı, çünkü burası hayvancılık merkeziydi." dedi.
Karasu, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak yerel seçimlerde partisine destek istedi.
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