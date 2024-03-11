Sivas'ta devrilen akaryakıt yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Gölova ilçesinde akaryakıt yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde akaryakıt yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
U.A. yönetimindeki 61 K 4206 plakalı akaryakıt yüklü tır, D-100 kara yolunun Gölova ilçesi girişinde devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan U.A, Gölova İlçe Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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