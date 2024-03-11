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        Sivas'ta devrilen akaryakıt yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Gölova ilçesinde akaryakıt yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 19:37 Güncelleme: 11.03.2024 - 19:41
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        Sivas'ta devrilen akaryakıt yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ın Gölova ilçesinde akaryakıt yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        U.A. yönetimindeki 61 K 4206 plakalı akaryakıt yüklü tır, D-100 kara yolunun Gölova ilçesi girişinde devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan U.A, Gölova İlçe Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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