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        Sivasspor'da Hakan Arslan'ın sol kasık tendonunda yırtık tespit edildi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sol kasık tendonunda yırtık olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:08
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        Sivasspor'da Hakan Arslan'ın sol kasık tendonunda yırtık tespit edildi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sol kasık tendonunda yırtık olduğu belirlendi.

        Sivasspor Kulübü, Hakan Arslan'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında sahamızda Corendon Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Hakan Arslan'a gerçekleştirilen kontrollerde sol kasık tendonunda tam yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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