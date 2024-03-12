Sivasspor'da Hakan Arslan'ın sol kasık tendonunda yırtık tespit edildi

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında sahamızda Corendon Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Hakan Arslan'a gerçekleştirilen kontrollerde sol kasık tendonunda tam yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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