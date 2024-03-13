Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından şut çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik programla idmanı tamamladı.
Yukatel Adana Demirspor ile EMS Yapı Sivasspor, 16 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.
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