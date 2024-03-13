Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından şut çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik programla idmanı tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

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