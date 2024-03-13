Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sivas'ta Boji Üretim Fabrikası açılışında konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Görüyoruz ki bazı belediye başkanları, yerine getiremedikleri vaatlerinin üstünü örtmek için oraya buraya saldırıyorlar. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının bizi taşeron olarak suçlar gibi konuştuğuna şahit olduk. Çok şükür biz milletimize hizmet yolunda, milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması için gerekirse işçi oluruz, gerekirse hamal oluruz, gerekirse de taşeron oluruz." dedi.

Uraloğlu, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde Boji Üretim Fabrikası'nın açılışında yaptığı konuşmada hem demir yolu ağının hem de milli demir yolu sanayiinin gelişimi açısından çok önemli başarılar kaydettikleri bir gün geçirdiklerini söyledi.

Demir yolu araçlarının en önemli bileşeni olan Boji Üretim Fabrikası'nı açarak 74 yıl sonra TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğüne fabrikayı kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Uraloğlu, "2019 yılında Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sivas ziyaretinde, ülkemizde yapılan tüm proje ve yatırımlara engel olmaya çalışanlara karşı 'TÜRASAŞ'ı inadına büyüteceğiz' demişti. Sivas’a verilen sözü tuttuk ve 74 yıl aradan sonra TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünün kapasitesi ve iş çeşitliliğini arttıracak büyük bir fabrikayı hayata geçirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2002 yılından itibaren demir yollarını bir devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektör belirlediklerini vurgulayan Uraloğlu, "Demir yolu hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demir yollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. Sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demir yolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirdik ve getirmeyi planladık. Son 22 yılda demir yollarına 57 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik. Demir yollarımızın tamamını elden geçirdik ve yeniledik." ifadelerini kullandı.

- "2 bin 252 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik"

Uraloğlu, tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasını amaçlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nı inşa ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"İstanbul Boğazı’nın altından geçen MARMARAY ile Londra’dan Pekin’e kadar Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz, en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demir yolu koridorunu oluşturduk. 2002 yılında 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik. 2 bin 252 kilometre hızlı tren ağını inşa ettik. 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğumuzu 8 bin 46 kilometreye, 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu 7 bin 142 kilometreye çıkardık. Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa’da 6. dünyada 8. hızlı tren işletmecisi yaptık. Geçen yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas hızlı tren hattımızla da açıldığı günden bu yana yaklaşık 900 bin insanımızı bu güzergahta taşıdık."

- "Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’yu kendi tersanelerimizde ürettik"

Türkiye'nin üretilen milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Togg ile kendi arabamızı üreterek milletimizin yarım asırlık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Devrim otomobilini de demiryolcu kardeşlerimiz üretmişti. Gökbey ve Atak helikopterlerini, Bayraktar'ı, Akıncı’yı, Kızılelma'yı ve son olarak yerli savaş uçağımız KAAN’ı göklerde uçurduk. MİLGEM Projesi ile kendi savaş gemilerimizi inşa ettik. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’yu kendi tersanelerimizde ürettik." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE, küp uyduları ve yakın yörünge takım uydularıyla Türkiye'nin kendi yerli gözlem ve haberleşme uydularını üretmeye başladığını ifade etti.

İlk milli ve yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile de uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, "İnşallah bakanlığımızın en önemli iletişim yatırımları arasında yer alan 6A’yı haziran ayında Amerika'dan uzaya fırlatacağız. Arabamızı, gemilerimizi, helikopter ve uçaklarımızı, hatta uydularımızı üretirken elbette demir yolu araçlarını ve sanayisini geri bırakmadık." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRASAŞ’ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden birine dönüştürdüklerini söyleyen Uraloğlu, "Bugüne kadar uluslararası standartlarda, yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu vagonları, yük vagonları, cer konvertörü, cer motoru, dizel motor, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri artık kendimiz üretiyoruz." dedi.

- "İlk milli ve yerli elektrikli tren seti projemizi hizmete sunduk"

Bakan Uraloğlu, yapılan diğer hizmetlere ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Ayrıca Cumhuriyet'imizin 100. yılı olan 2023 yılı, ilk milli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldığımız, yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro aracımızı raylara indirdiğimiz, ilk yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerini kullanmaya başladığımız bir sene oldu. Ülkemizin saatte 160 kilometre hıza sahip ‘Yeni Sakarya’ ismini verdiğimiz ilk milli ve yerli elektrikli tren seti projemizde, 2 prototip seti tamamlayarak hizmete sunduk, seri üretime başladık. 2030 yılına kadar bu tren setlerinin sayısını 56’ya tamamlamayı planlıyoruz. Saatte 225 kilometre hıza sahip milli elektrikli hızlı tren seti projesinde de tasarım çalışmalarında son aşamaya geldik. 2024 yılında prototip üretiminin tamamlanmasını planlıyoruz. Eskişehir 5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi’nde de prototip imalatını tamamlayarak raylara indirdik. Milli Banliyö Tren Seti prototip araç üretimi çalışmalarımız devam ediyor. Milli tren vizyonu ile milli banliyö ve hızlı tren projesinde cer motoru, cer konvertörü ve tren kontrol yazılımını da TÜBİTAK-RUTE ile birlikte TÜRASAŞ markalı olarak geliştiriyoruz."

- "En büyük kapasiteli Boji Üretim Fabrikası'nı Sivas'ta inşa ettik"

Boji Üretim Fabrikası'nın demir yolu sanayisinin gelişimi adına çok büyük bir adım olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ülkemizin en modern ve en büyük kapasiteli Boji Üretim Fabrikası'nı Sivas'ta inşa ettik." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, fabrikanın 10 bin 500 metrekare kapalı alanda Avrupa standartlarında üretim yapacağını vurgulayarak, "Artık yıllık 1500 adet olan üretim kapasitesini 4 bin 600 adete çıkardık. Yıllık 9 bin 200 adet tekerlek takımı üreteceğiz. Sektörün dışa bağımlılığını azaltarak, yerlilik oranını yükselteceğiz." dedi.

Demir yolu ile yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan her türlü aracın ihtiyacı olan bojilerin bu tesiste üretileceğini aktaran Uraloğlu, istihdam edilecek 250 kişinin 110'unun işbaşı yaptığını, istihdam sayısını 500'e çıkaracaklarını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programına giren UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ve tır dorsesi taşıma vagonu prototip ve seri üretimlerinin de TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde yapılacağını müjdeledi.

- "Bugüne kadar hiçbir projenin üstünü hafriyatla kapatmadık"

Yerel seçimlere kısa bir zaman kaldığını anımsatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her seçimde vaatler yarışır, milletimizin bir tercihi olur. 5 yıl sonra da kazanan adaylar milletimizin huzuruna başkan olarak çıkar, icraatlarını anlatırlar. Görüyoruz ki bazı belediye başkanları, yerine getiremedikleri vaatlerinin üstünü örtmek için oraya buraya saldırıyorlar. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının bizi taşeron olarak suçlar gibi konuştuğuna şahit olduk. Çok şükür biz milletimize hizmet yolunda, milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması için gerekirse işçi oluruz, gerekirse hamal oluruz, gerekirse de taşeron oluruz. Çünkü biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

Biz bugüne kadar hiçbir projenin üstünü hafriyatla kapatmadık, temel atmama törenleri de asla yapmadık, yapmayacağız. Çalıştık, uğraştık, bütün mücadelemiz milletimizin yaşam kalitesini yükseltmek için oldu. Milletimiz de bunu gördü ve takdir etti, etmeye de devam ediyor. Milletimiz bize karşı kullanılan bu dil ve üsluba en güzel cevabı sandıkta verecektir. Biz rekabetin sevgi ve saygı çerçevesinde yapılmasını temenni ederiz. O nedenle kullanılan kelimelere cevap vermeyeceğim."

- 14 ilde raylı sistem çalışmaları sürüyor

Bakanlık olarak yaptıkları metro hatlarının maliyetleri konusunda da bilgi veren Uraloğlu, Türkiye genelinde 14 ilde raylı sistem çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak yaptığımız raylı sistemlerle ilgili olarak belediyenin ilgili hattı teslim aldıktan sonra kendi gelirlerinden kesinti yapılmaktadır. Bakanlığımız da bu anlamda önce yatırımı yapıyor, sonrasında da kesintisini yapıyor. İstanbul'da 98,8 kilometre uzunluğundaki 7 raylı sistem hattını bitirerek gerek kendimiz işletiyoruz, gerekse belediyeye teslim ettik. Şimdi buradaki konu bunun parasının ne olduğu, nasıl kesildiğidir. Bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesine yaptığımız yatırımların tam 10'da 1'ini kestik sadece, asla fazlasını değil. Sayın Başkanın kendi söylediği gibi '7 yılda yapıldı diyor, ondan sonra da kesildi.' 7 yılda yapılan bu imalat için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının kasasından bir kuruş çıkmadı, tamamen bakanlığımız tarafından finanse edildi. Yatırım yapıldığı tarihteki fiyatlarla kesiliyor, cari fiyatlarla da değil. Bu anlamda da biz gerçekten katkı sağlamış olduk.

Onun için biz burada yeni polemiklere girmek istemiyoruz, biz yatırımlarımızla konuşulmak istiyoruz. Kamyonların arkasında yazar ya 'Nazar etme ne olur, çalış senin de olur.' Çalış arkadaş, 5 yıl sen de çalışsaydın, senin de olsaydı. Sıkıntı yok, biz hizmet etmeye devam edeceğiz."

Uraloğlu, Boji Üretim Fabrikası'nın hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler de tesisin şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Uraloğlu ve beraberindekiler, fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler daha sonra bir otelde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen sivil toplum kuruluşlarıyla iftar programına katıldı.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin'e destek istedi.