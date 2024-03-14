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        Şarkışla'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 13:55 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:01
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        Şarkışla'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Ş.D. idaresindeki 27 ACD 90 çekici ve 35 HD 6829 dorse plakalı tır, Şarkışla - Sivas kara yolunun Hanlı Tren İstasyonu yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        ​​​​​​​Kazada yaralanan sürücü Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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