Şarkışla'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ş.D. idaresindeki 27 ACD 90 çekici ve 35 HD 6829 dorse plakalı tır, Şarkışla - Sivas kara yolunun Hanlı Tren İstasyonu yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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