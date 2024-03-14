Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Sivas'ta doğal gaz hattı temel atma töreninde konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, "1994 yılında ülkemizdeki 5 büyükşehirde 500 bin konut abonesi doğal gazla buluşmuşken bugün itibarıyla 20 milyon 600 bin hane Türkiye'de doğal gaz kullanıyor." dedi.

Şatıroğlu, Sivas'ın Hafik ve Koyulhisar ilçelerine doğal gaz ulaştıracak hat için Hafik Kaymakamlığı binası önünde düzenlenen temel atma töreninde, bu yıl içerisinde Hafik'i doğal gazla buluşturacaklarını müjdeledi.

AK Parti'nin 2002 yılında göreve geldiğinde ülkede sadece 5 büyükşehirde doğal gaz olduğunu aktaran Şatıroğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2018 yılına geldiğimizde tüm Türkiye'nin il merkezleri doğal gazla buluşturuldu. Bunun ötesine de geçerek bugün itibarıyla il ve ilçe merkezi olarak 850 yerleşim yerine doğal gaz konforunu, sıcaklığını ulaştırmanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz." diye konuştu.

Ülke genelinde nüfusun yüzde 84'ünün doğal gaz konforuyla buluştuğunu belirten Şatıroğlu, 61 milyon 700 bin vatandaşın bu hizmetten faydalandığını kaydetti.

AK Parti göreve geldiğinde ülkede 17 milyar metreküp doğal gaz tüketildiğini, geçen yıl bu rakamın 50 milyar metreküpe çıktığını anlatan Şatıroğlu, şöyle devam etti:

"1994 yılında ülkemizdeki 5 büyükşehirde 500 bin konut abonesi doğal gazla buluşmuşken, bugün itibarıyla 20 milyon 600 bin hane Türkiye'de doğal gaz kullanıyor. Bu başarıda en büyük pay liderimiz, önderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ındır. Bakanlık yatırımları olarak Sivas'a 21 milyar 180 milyon liralık yatırım yaptık. Sivas'a ilk doğal gazı 2005 yılında yine AK Parti döneminde getirdik. Sivas'ta 2 bin 200 kilometre doğal gaz şebekesi merkez ve ilçelerde icra edildi. Nüfusun yüzde 73'üne doğal gaz arzı sunulmuş ve nüfusun da yüzde 72'si bu konforu kullanmaya başlamıştır. 14 ilçemizi doğal gazla buluşturduk, geri kalan 2 ilçemizi de en yakın zamanda inşallah doğal gazla buluşturacağız."

Türkiye'nin son yıllarda gerek petrol gerekse doğal gaz anlamında çok yoğun arama çalışmalarına girdiğini vurgulayan Şatıroğlu, Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküp doğal gaz keşfinin ülkenin her insanını gururlandırdığını dile getirdi.

Şatıroğlu, bu rezervin Türkiye'nin yaklaşık 15 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

- "15 milyon hanenin doğal gazını kendi gazımızla besleyeceğiz"

Vatandaşlara 1 yıl boyunca evlerinde sıcak su ve mutfakta kullandıkları doğal gazın hediye edildiğini hatırlatan Şatıroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye, inşallah yerli ve milli kaynaklarıyla ekonomiye güç verecek. Sakarya gaz sahasından günde 3,5 milyon metreküp gaz tedarik ediyoruz, sisteme basıyoruz.. Bu sene içerisinde bu üretimi 10 milyon metreküpe çıkaracağız, açacağımız yeni kuyularla da günlük 40 milyon metreküp doğal gazı şebekemize vereceğiz inşallah. Türkiye'deki 15 milyon hanenin doğal gazını inşallah önümüzdeki yıllarda yerli ve milli olan kendi gazımızla besleyeceğiz. Doğal gaz konusunda hem üretim hem de keşif anlamında oldukça iyi bir noktaya geldik. Doğal gaz arama gemilerimizle arama ve sondaj çalışmalarımıza aralıksız ve yoğun şekilde devam ediyoruz. 2023 yılında Şırnak Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip olan bir petrol sahası keşfettik. Türkiye, yılda 1 milyon varil petrol tüketiyor. 100 bin varil üretimi bizim petrol tüketimimizin yüzde 10'una tekabül etmektedir. Yurt dışındaki yatırımlarımızla da 100 bin varil kaynağımız var. Gabar'da yapılan keşif karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olarak dünya tarihinde literatüre geçti. 31 kuyu ile Gabar'da şu anda 37 bin varil ham petrol üretimine geçtik. İnşallah bu sene sonunda da bu rakamı 100 bin varile çıkartmak suretiyle vatandaşımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz."

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de kentte 12 ilçenin doğal gaz hizmeti aldığını söyledi.

Hafik ve Koyulhisar'ın da gelecek yazdan itibaren doğal gaz hizmeti almaya başlayacağını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Özellikle kış aylarında doğal gaz hizmeti alamadığı için bu ilçelerimizin nüfusunda azalma oluyordu. Bundan sonra ilçelerimizde nüfusta herhangi bir şekilde azalma olmayacak. Biz özellikle Sivas'ımız ve ilçelerimizde hizmetleri, bütünlük içerisinde düşünüyoruz. Sağlıktan eğitime, kültür ve tarım hizmetlerini bir bütün halinde ilçelerimizde yaygınlaştırmamız ve kalitesini artırmamız gerekiyor."

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de hizmetin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Güler, Şatıroğlu ve beraberindekiler temsili olarak doğal gaz borusuna kaynak yaptı.

Programa AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.