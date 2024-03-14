Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik maç ve şut çalışması gerçekleştirdi.

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