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        Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 17:49 Güncelleme: 14.03.2024 - 17:57
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        Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik maç ve şut çalışması gerçekleştirdi.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gidecek.

        Yukatel Adana Demirspor ile EMS Yapı Sivasspor 16 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

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