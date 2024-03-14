Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        AK Parti Grup Başkanı Güler, Sivas'ta konuştu:

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, adını Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nden alan Geminbeli Tüneli'ni yıl sonuna bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:43 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Grup Başkanı Güler, Sivas'ta konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, adını Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nden alan Geminbeli Tüneli'ni yıl sonuna bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Güler, Suşehri ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında, milletvekilleriyle Sivas'ta yeni bir anlayışla eko sistemi inşa etmeye çalıştıklarını belirtti.

        Eğitimi, sağlık sistemi, tarım politikaları, üniversitesi ve belediyeleriyle iyi işbirliği içerisinde Sivas'ta bir sistem inşa etmeyi hedeflediklerini aktaran Güler, bunun merkezinde olan belediyelerin öncü olduğunu dile getirdi.

        Suşehri Belediyesinin yeni bir hizmet binasına ihtiyaç duyduğunu ve ilçeye kazandıracaklarını ifade eden Güler, "Organize sanayi bölgeleriyle ilgili talepler duyuyorum. Bunlar artık eskide kaldı. Yeni dönem, ihtisas organize sanayi bölgelerinin desteklendiği bir süreç." diye konuştu.

        Güler, Türkiye'de içerisinde her şeyin olduğu değil, bir konuda uzmanlaşmış, alt ve üstyapısıyla çevreye uyumlu ihtisas organize sanayi bölgeleri çalışmasının olduğunu vurguladı.

        Bunun tarıma, hayvancılığa ve diğer sektörel kuruluşlara dayalı olduğuna dikkati çeken Güler, şöyle konuştu:

        "Şu anda Merkez Bankamız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız kredilendirme noktasında belirli sektörlerde çok düşük faizli krediler veriyor. Artık dünyanın pandemiyle beraber geliştiği bu dönem içerisinde belirli sektörlerde tedarik zinciri bozuldu. Artık ham maddeye, ara mamullere ulaşabilmek öyle kolay değil. Ülkemizin de bu konuda artık tarım politikalarından diğer politikalara kadar kendine yeten şehirleri öne çıkıyor. Sivas'ta, Suşehri'nde ve diğer ilçelerimizde artık ihtisas organize sanayi bölgesini kurmamız ve oluşturmamız gerekiyor. İyi bir projelendirme yapmamız lazım. Suşehri'nin coğrafi konumu ve iklim özelliğiyle beraber belirli ürünlerde seracılığı da desteklememiz lazım. Enerji işinde de HES'lerle, GES'lerle ve jeotermal enerjiyle beraber ona dayalı bir sistemi de inşa etmemiz lazım. Biz bu konuda çok detaylı çalışıyoruz. Suşehri'ni ve Sivas'ı iyi entegre etmemiz gerekiyor."

        - "Geminbeli Tüneli'ni inşallah yıl sonuna bitiriyoruz"

        Güler, ulaşım lokasyonu itibarıyla iyi bir merkezde bulunan Suşehri'nin yaşam kalitesi olarak da iyi bir düzeye gelmesi gerektiğini dile getirdi.

        Çataloluk Serpinti Barajı'nın da kısa sürede tamamlanması gerektiğine değinen Güler, yatırım programında yer alan proje için bu yıl içerisinde bütçeyi ayarlayacaklarını söyledi.

        Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ulaşım aksı içerisinde yer alan Geminbeli Tüneli'nde çalışmaların devam ettiğini aktaran Güler, "Sivas'ın ana bağlantı yolu, adeta kan damarı olan Geminbeli Tüneli'ni inşallah bu senenin sonuna doğru bitiriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız talimatını verdi. Dün kendisini ağırladık ve Yağdonduran Tüneli'nin açılışını yaptık. İnşaat firmasının müteahhidini aradı, bütçesinde hiçbir sorun yok. İnşallah bu senenin sonuna doğru orayı da açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu da bakanlığın ilçeye yaptığı hizmetler hakkında bilgi vererek, AK Parti Suşehri Belediye Başkan adayı Fazlı Yüksel'e seçimlerde destek istedi.

        Programa, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        Hollandalı futbolcu tutuklandı! 7.5 yıl hapis
        Hollandalı futbolcu tutuklandı! 7.5 yıl hapis
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Hayatı film olacak
        Hayatı film olacak
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi

        Benzer Haberler

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Sivas'ta doğal gaz ha...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Sivas'ta doğal gaz ha...
        Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 3 kadın yaralandı
        Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 3 kadın yaralandı
        Şarkışla'da Osman Fazıl Polat Paşa Anı Evi açıldı
        Şarkışla'da Osman Fazıl Polat Paşa Anı Evi açıldı
        Şarkışla'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Şarkışla'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Şarkışla'da öğrenciler ramazan davulu çalarak mani söyledi
        Şarkışla'da öğrenciler ramazan davulu çalarak mani söyledi
        Şarkışla'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Şarkışla'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı