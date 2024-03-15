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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 15.03.2024 - 09:45
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

        Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

        Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.

        Kırmızı-beyazlı ekipte sarı kart cezası nedeniyle golcü oyuncu Rey Manaj, Yukatel Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

        Sivasspor'da sakatlığı bulunan Burak Kapacak, Bartuğ Elmaz ve Emre Gökay'ın durumuna ise kulüp doktoru karar verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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