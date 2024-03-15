Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Burak Kapacak, Bartuğ Elmaz ve Emre Gökay'ın durumuna ise kulüp doktoru karar verecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

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