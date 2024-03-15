Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:01 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu kapsamında çalışma başlattı.

        Sosyal medya hesaplarına link yollamak suretiyle ele geçirilen hesaplar üzerinden "Forex kazanç" adı altında dekont paylaşıp 6 kişiyi 500 bin lira dolandıran ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle lüks yaşam sürdüğü belirlenen 7 şüpheli, Mersin, Adana ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Sivas'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı, 3'ü ise savcılıktan salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Eşi ve kızını öldürmüştü! Vahşetin nedenini açıkladı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü! Vahşetin nedenini açıkladı!
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Engelli köpeklere trenli gezi
        Engelli köpeklere trenli gezi
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Eski başbakan sürgünün ardından ilk kez toplum önüne çıktı
        Eski başbakan sürgünün ardından ilk kez toplum önüne çıktı
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        7 yabancı kadını fuhşa zorladılar! "Çikolata satıyoruz!"
        7 yabancı kadını fuhşa zorladılar! "Çikolata satıyoruz!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Sivas'ta 1000 yıllık Selçuklu halısı müzede sergileniyor
        Sivas'ta 1000 yıllık Selçuklu halısı müzede sergileniyor
        Baharın müjdecisi 'leylek' kar altında kaldı
        Baharın müjdecisi 'leylek' kar altında kaldı
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
        Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor
        Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor
        Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti