        Sivasspor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları başladı

        Sivasspor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları başladı

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 17:01 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:01
        Sivasspor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları başladı
        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekibin, antrenmanı çift kale oyunla tamamladığı kaydedildi.

        Antrenman öncesi futbolcuların, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki göstermek amacıyla Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdikleri belirtildi.

        Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

