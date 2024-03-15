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        Sivas merkezli 4 ilde 'Forex kazanç' operasyonu; 3 tutuklama

        SİVAS merkezli 4 ilde 'Forex kazanç' yöntemi adı altında, 7 kişiyi toplam 500 bin TL dolandıran 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:17 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:20
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        Sivas merkezli 4 ilde 'Forex kazanç' operasyonu; 3 tutuklama
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        SİVAS merkezli 4 ilde 'Forex kazanç' yöntemi adı altında, 7 kişiyi toplam 500 bin TL dolandıran 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

        Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ihbarlarıyla başlatılan çalışmada, sosyal medyada kullanıcıların hesaplarına 'link' yollamak suretiyle ele geçirilen hesaplar üzerinden 'Forex kazanç' adı altında dekont paylaşıp dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunulduğunu tespit etti.

        Sivas'taki 1 kişinin 236 bin TL dolandırılması üzerine başlatılan çalışmada tespit edilen 7 şüphelinin dolandırdıkları paralarla lüks yaşam sürdüğü belirlendi. Sivas merkezli Mersin, Adana ve Batman'da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aynı yöntemle 6 kişiyi daha dolandırdığı ve toplamda 500 bin TL kazanç sağladığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü ise serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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