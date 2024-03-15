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        Sivas'ta 1000 yıllık Selçuklu halısı müzede sergileniyor

        HALİFE YALÇINKAYA - Sivas Atatürk Kongre Müzesi'nde oluşturulan bölümde, aralarında 1000 yıllık Selçuklu halısının bulunduğu tarihi halılar sergileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:48 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:48
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        Sivas'ta 1000 yıllık Selçuklu halısı müzede sergileniyor
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        HALİFE YALÇINKAYA - Sivas Atatürk Kongre Müzesi'nde oluşturulan bölümde, aralarında 1000 yıllık Selçuklu halısının bulunduğu tarihi halılar sergileniyor.

        Müzede oluşturulan halı seksiyonunda, tarihi halılar ve Gürün şalları beğeniye sunuldu.

        Bölümde 62 halı sergilenirken, eserler arasında bulunan Selçuklular döneminden kalma ve 1000 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi halı dikkati çekiyor.

        Müze Müdürü İlker Deveci, AA muhabirine, Sivas halısının Türkiye'nin en kaliteli halıları arasında yer aldığını söyledi.

        Sivas halısında bir santimetrekareye düşen atkı ve çözgü sayısının 60x60 olduğunu belirten Deveci, "Lup dediğimiz aletle baktığınız zaman bir santimetrekarede dikili olan çözgüler enine olan atkı sayıları 60x60 olmakta. Sivas halısı dünyada bilinen ilk halı olan Pazırık halısıyla da benzer özelliklere sahip." bilgisini verdi.

        Sivas halısının el dokumacılığının nadir olarak devam ettiğine değinen Deveci, "Şu an sergi odamızda yaklaşık 1000 yıllık tarihe sahip Selçuklu halısı bulunmakta. Halıda özellikle üzerindeki figürlerden, motiflerden anladığımız kadarıyla bir padişahın ya da dönemin ileri gelenlerinden birisinin tahta çıkması veya önemli bir olay anlatılıyor." diye konuştu.

        - İpliklerin yaşından halının yaşı anlaşılıyor

        Deveci, müzede sergilenen halılar içinde bu halının en eski tarihe sahip olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

        "Sivas Kongresi yapılırken de kongre salonunun bütün duvarları hem ses yalıtımı açısından hem de görsel amaçlı halılarla kaplanmış. Burada da o halılarımızın birer örneklerini sergileyerek ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Yeni oluşturduğumuz odamız ziyaretçilerden yoğun talep görüyor. Envanter kayıtlarımızda ve uzmanlarımız tarafından incelenmesinde ipliklerin belirli bir yaşı var. Nasıl ağaçlardaki budaklardan yaşları belirleniyorsa halılarda da dokumalardan ve iplik üzerindeki inceleme neticesinde bize ne kadar yaşta olduğunu gösterebiliyor."

        - "Her halının tarihi geçmişi var"

        Halı seksiyonu odasında 62 eser bulunduğunu anlatan Deveci, şöyle devam etti:

        "Bu 62 eseri gelen ziyaretçilerimiz tüm detaylarıyla inceliyor. Her halının bir tarihi geçmişi var. Halıyı dokuyan kişi o anki ruh halinden veya içerisinde bulunduğu sosyal durumdan kaynaklanarak bütün zihnini o halıya yansıtmaktadır. Sivas halılarının tamamı yündür ve kök boya ile yapılmıştır. Yapılan desenlerde de İran ağırlıklı desenler, bitkisel motifli desenler görülmekte. Sivas halılarında en çok bordo ve mavi ağırlıklı renklere önem verilmiştir. Bir de geometrik şekillere daha çok önem verilir. Bitki ve hayvan figürlü halılar Sivas halılarında nadir de olsa görülmektedir."

        Sergi salonunda aynı zamanda tarihi öneme sahip Gürün şallarından 14'ünü de sergilediklerini aktaran Deveci, "Gürün şalları zamanında dünyanın en ünlü şalları olarak bilinir. Desen olarak İran ve Hint kumaşlarından örnek alınmış." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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