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        İstanbul'da geç kalındı; 'kentsel dönüşüm' seçim vaadi olarak kalmamalı

        SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 11:22 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:25
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        İstanbul'da geç kalındı; 'kentsel dönüşüm' seçim vaadi olarak kalmamalı
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        SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Tuztaşı, İstanbul’da beklenen deprem ve kentsel dönüşüm ile ilgili uyarılarda bulundu. Özellikle İstanbul ölçekli 31 Mart Yerel Seçimlerinin ana seçim vaatlerinden biri olan kentsel dönüşüme değinen Prof. Dr. Tuztaşı, İstanbul’da olası bir depremin 11 ilde yaşanan depremden daha etkili olacağını belirterek, "İstanbul’da kentsel dönüşüm konusunda geç kalındı. Bir an önce acil eylem planına geçilmelidir" dedi.

        SCÜ Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Tuztaşı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından daha çok gündeme gelen ve beklenen olası bir İstanbul depremi hakkında uyarılarda bulundu. Depreme dayanıklı olmayan binaların bir an önce kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Tuztaşı, İstanbul'da meydana gelebilecek bir depremin 11 ilde yaşanan depremden daha etkili olacağını söyledi.

        'BAŞKA BİR İSTANBUL YOK'

        Ülke genelinde son zamanlarda deprem konusundaki hassasiyetlerin geliştiğini belirten Prof. Dr. Tuztaşı, "Kentsel dönüşüm dediğimizde doğrudan depreme yönelik bir tedbir çalışması aklımıza geliyor. Burada farkındalığın gelişmesine rağmen müdahale biçimlerinde biraz geç kalındı. Depreme yönelik tedbirlerin başında bir de yapı tasarımı konusu geliyor. Yeni yapılan binalarda beton kalitesi ve yapım sisteminde uygulanıyor. Ama eski yapıların güçlendirilmesi, depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. Bu konuda yeterli bir farkındalık oluştuğunu söyleyemeyiz. Ülkemize baktığımızda, İstanbul haritada küçük bir yermiş gibi gözüküyor. Ama nüfusa baktığımızda ise çok ciddi bir nüfus var. 11 ilde yaşanan depremde çok önemli sonuçlar çıkardık. Depreme hazırlıklı olmadığımız koşullarda çok büyük zararlar gördük. İstanbul'da kentsel dönüşüm konusunda geç kalındı. Bir an önce acil eylem planına geçilmelidir. Başka bir İstanbul yoktur. İstanbul'da böyle bir deprem meydana gelirse Türkiye çok ciddi sorunlar yaşar. İstanbul'a yönelik deprem planları ve kentsel dönüşümün seçimden sonra da acil olarak yapılması, gündemden düşmemesi ve seçim vaadi olarak kalmaması gerekiyor" diye konuştu.

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        Galeri

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