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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Şarkışla'da protesto edildi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:24 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:24
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Şarkışla'da protesto edildi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        İlçe merkezinde toplanan grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Temsilcisi Hasan Taşdemir, İsrail'in hak ve hukuk tanımadan, uluslararası anlaşmaları yok sayarak Filistin'de katliam yaptığını söyledi.

        Hastanelere saldırı düzenlendiğini ve sağlık çalışanlarının şehit edildiğini belirten Taşdemir, "Türkiye'nin her yerinde Anadolu Gençlik Derneği meydanlarda bu zulme sessiz kalmamak için tepki protestoları düzenlemektedir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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