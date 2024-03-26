Şarkışla'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tarlaya savrulan minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tarlaya savrulan minibüsteki 2 kişi yaralandı.
E.A. (44) idaresindeki 44 ADT 346 plakalı minibüs, Sivas-Şarkışla kara yolu Çekem köy yakınlarında tarlaya savruldu.
Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki S.A. (38) Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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