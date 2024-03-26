Şarkışla Kaymakamı Öztürk, çocuklarla iftar yaptı

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Öcal, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, İlçe Müftüsü Tayyip Koçer, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdür Vekili Mehmet Benli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elem Demircioğlu, çocuklar ve aileleri katıldı.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Öztürk, ramazan ayının kardeşlik, birlik ve beraberlik ayı olduğunu ve her zaman çocukların yanında olduklarını belirtti.

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