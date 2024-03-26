Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta meslektaşları gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı

        Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, vefatının 15. yılında meslektaşları tarafından kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta meslektaşları gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, vefatının 15. yılında meslektaşları tarafından kabri başında anıldı.

        Güneş'in, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabrinde dua eden meslektaşları, mezara karanfil bıraktı.

        Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, burada yaptığı açıklamada, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin meslektaşları olarak İsmail Güneş'i unutmayacaklarını söyledi.

        Karahan, helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere beraberindekilere de Allah'tan rahmet diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        "Onlara asla imza atmam!"
        "Onlara asla imza atmam!"
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        İsrail-Hamas çatışmaları tüm hızıyla devam ediyor
        İsrail-Hamas çatışmaları tüm hızıyla devam ediyor
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı

        Benzer Haberler

        Şarkışla Kaymakamı Öztürk, çocuklarla iftar yaptı
        Şarkışla Kaymakamı Öztürk, çocuklarla iftar yaptı
        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer jandarma personeli ile iftar yaptı
        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer jandarma personeli ile iftar yaptı
        Şarkışla'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Şarkışla'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        BBP Genel Başkanı Destici Sivas'ta iftar programında konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici Sivas'ta iftar programında konuştu:
        Destici: Yazıcıoğlu'nun emanetini taşımaktan gurur duyuyorum
        Destici: Yazıcıoğlu'nun emanetini taşımaktan gurur duyuyorum
        Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler Sivas'ta anıldı
        Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler Sivas'ta anıldı