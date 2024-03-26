Sivas'ta meslektaşları gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, vefatının 15. yılında meslektaşları tarafından kabri başında anıldı.

Güneş'in, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabrinde dua eden meslektaşları, mezara karanfil bıraktı.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, burada yaptığı açıklamada, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin meslektaşları olarak İsmail Güneş'i unutmayacaklarını söyledi.