Destici: Birleştirici, bütünleştirici bir siyaset izliyoruz

BÜYÜKBirlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Doğru kimden gelirse gelsin destekliyoruz. Yanlışın karşısında duruyoruz. Yapıcı, yol gösterici, sorumlu, birleştirici, bütünleştirici bir siyaset izliyoruz" dedi.

Sivas'ın Suşehri ilçesine gelen Mustafa Destici, partisinin seçim bürosunu ziyaret edip, esnaf ile bir araya geldi. Partisinin Suşehri Belediye Başkan Adayı Sedat Sel için destek isteyen Destici, ardından Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda halka seslendi. Yapıcı bir siyaset izlediklerini söyleyen Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu, hep millet için siyaset yaptı. Asla kendisini, partisinin önüne koymadı. Biz de aynı şiarla yolumuza devam ediyoruz. Doğru kimden gelirse gelsin destekliyoruz. Yanlışın karşısında duruyoruz. Yapıcı, yol gösterici, sorumlu, birleştirici, bütünleştirici bir siyaset izliyoruz. Şu anda Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Cumhur İttifakı'nın büyük şehirlerde adayları ortak, adaylarımız ortak. Ama diyelim Sivas'ta bizim de adayımız var, AK Parti'nin de adayı var, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de adayı var. Diğer partilerimizin de adayları var. Ama inşallah az kaldı, 4 gün kaldı. Sivas'ı da kazanıyoruz. Onun da müjdesini vereyim. Son elimize ulaşan anket sonuçlarında Sivas'ı da rahat şekilde artık kazandığımızı görüyoruz" dedi.