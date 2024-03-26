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        Sivas'ta "Tiyatrom 58" projesi kırsaldaki öğrencileri tiyatroyla buluşturacak

        Sivas Valiliği tarafından başlatılan "Tiyatrom 58" projesi ile her hafta kırsalda yaşayan 58 öğrenci tiyatro ile buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 18:32 Güncelleme: 26.03.2024 - 18:32
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        Sivas'ta "Tiyatrom 58" projesi kırsaldaki öğrencileri tiyatroyla buluşturacak
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        Sivas Valiliği tarafından başlatılan "Tiyatrom 58" projesi ile her hafta kırsalda yaşayan 58 öğrenci tiyatro ile buluşacak.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Yıldızeli ilçesinden gelen 58 öğrenci, küresel ısınma duyarlılığın anlatıldığı "Pofu" adlı oyunu izledi.

        Tiyatronun ardından şehrin tarihi, kültürel mekanlarını ve müzeleri gezen öğrenciler, geleneksel sporlardan okçuluk ve biniciliği de tecrübe etti.

        Günün son programında öğrenciler Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e makamında ziyarette bulundu.

        Proje hakkında bilgi veren Şimşek, "Valiliğimiz himayelerinde öğrencilerimizi akademik, sportif, sosyal ve kültürel birçok alanda desteklemeye, hazırladığımız proje ve çalışmalarla evlatlarımıza önemli imkanlar sunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Öğrencilerin kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

        "Başlattığımız Tiyatrom 58 projesiyle kırsalda yaşayan 58 çocuğumuza her hafta tiyatro deneyimini yaşatmayı planlıyoruz. Sizleri bu tarihi binada ağırlamaktan mutlu olduk. Güzel anılar biriktirerek şehir merkezinden ayrılıyorsunuz. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bu anlamlı etkinlik, sizlerin ufkuna ve genel kültürüne ciddi katkılar sağlayacaktır."

        Vali Şimşek, ziyaretine gelen öğrencilere kitap hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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