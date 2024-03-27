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        Sivas'ta sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri görüntülendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri kamerayla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:23 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:23
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        Sivas'ta sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri görüntülendi
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri kamerayla kaydedildi.

        Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde, kayalık yamaçlarda gezinen dağ keçileri kameraya yansıdı.

        Yoldan geçen bazı sürücülerin araçlarından inip cep telefonu kamerası ile hayvanları görüntülemeye çalıştığı görüldü.

        Yaklaşık 10 keçi bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu.

        Dağ keçilerinin yiyecek aradığı anlar kameraya da yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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