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        Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 19:09 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:09
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        Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor yarın saat 15.00'te kulüp tesislerinde Tokat Belediye Plevnespor ile perşembe günü ise saat 16.00'da Sivas Dört Eylül Futbol AŞ ile hazırlık maçı yapacak.

        EMS Yapı Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00’de BG Grup 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

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