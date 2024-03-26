Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor yarın saat 15.00'te kulüp tesislerinde Tokat Belediye Plevnespor ile perşembe günü ise saat 16.00'da Sivas Dört Eylül Futbol AŞ ile hazırlık maçı yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

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