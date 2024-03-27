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        Geminbeli Geçidi'nde dağ keçileri görüntülendi

        SİVAS'ta, Geminbeli Geçidi yakınlarında gezen dağ keçileri, kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:03 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:05
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        Geminbeli Geçidi'nde dağ keçileri görüntülendi
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        SİVAS'ta, Geminbeli Geçidi yakınlarında gezen dağ keçileri, kameralara yansıdı. Yoldan geçen ve keçileri fark eden sürücüler, araçlarından inip, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

        Suşehri ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaban hayatının zengin olduğu 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kayalık yamaçlarda gezinen dağ keçileri kameralara yansıdı. Yoldan geçen sürücüler de keçileri fark edip araçlarından indi, cep telefonu kamerasıyla da görüntülemeye çalıştı. Yaklaşık 10 keçi dağda bir süre gezindikten sonra kayboldu.

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