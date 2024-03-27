Ulaş'ta öğrenciler tiyatro oyunuyla bağımlılığa dikkati çekti

Işıkver, oyunun hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Oyunla bağımlılığa dikkati çekmek istediklerini belirten Işıksever, "Gençlerde akıllı telefon ve sosyal medyanın güvenli ve kontrollü kullanımını davranış haline getirmek istedik." dedi.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Yeşilay Kulübü öğrencileri okulun konferans salonunda sergiledikleri "Telefon Çalıyor" adlı tiyatro oyunuyla sosyal medya ve telefon bağımlılığına vurgu yaptı.

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