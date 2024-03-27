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        Devrilen TIR'daki malzemeler otomobilin üzerine düştü: 1 ölü, 4 ağır yaralı

        SİVAS'ın Gürün ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen TIR'ın üzerindeki alçıpan malzemelerin üzerine düştüğü otomobilde sürücü Çetin Karaşin öldü, araçlardaki 4 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:59 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:05
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        Devrilen TIR'daki malzemeler otomobilin üzerine düştü: 1 ölü, 4 ağır yaralı
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        SİVAS’ın Gürün ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen TIR'ın üzerindeki alçıpan malzemelerin üzerine düştüğü otomobilde sürücü Çetin Karaşin öldü, araçlardaki 4 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Gürün- Darende kara yolunun Çayboyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Adımlı yönetimindeki 50 ADF 035 plakalı alçıpan yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. TIR'ın üzerindeki alçıpan malzemeler karşı yönden gelen Çetin Karaşin yönetimindeki 01 LE 212 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Karaşin olay yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Adımlı ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Kargı, Ali Osman Güneş ve Abidin Kargı ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldıkları Gürün Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalelerinin ardından Sivas Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Çetin Karaşin’in cenazesi ise Gürün Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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