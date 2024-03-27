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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:47 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:47
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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        O.U. (45) idaresindeki 58 ABT 544 plakalı otomobil, Şarkışla-Kayseri kara yolunun Gürçayır beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki L.U. (44) ve S.U. (61). ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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