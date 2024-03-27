Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
O.U. (45) idaresindeki 58 ABT 544 plakalı otomobil, Şarkışla-Kayseri kara yolunun Gürçayır beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki L.U. (44) ve S.U. (61). ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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