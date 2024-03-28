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        MHP Milletvekili Özyürek Ulaş'ta iftar programına katıldı

        MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş ilçesinde Belediye Başkanı ve adayı Turan İlbey tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 09:53 Güncelleme: 28.03.2024 - 09:53
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        MHP Milletvekili Özyürek Ulaş'ta iftar programına katıldı
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        MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş ilçesinde Belediye Başkanı ve adayı Turan İlbey tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

        Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programında konuşan Özyürek, ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

        Özyürek, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisine destek isteyerek, şunları kaydetti:

        "İnşallah hep birlikte kazasız, belasız bir seçim geçiririz. Belediye başkanı ve adayımız Turan İlbey'e destek istiyorum. Hepimizin gayreti şu, önce milli değerlerimize sahip çıkacağız sonra da sevdalısı olduğumuz Sivas'ımıza, Ulaş'ımıza hizmet edeceğiz. Bu bir hizmet yarışıdır. Başkanımız 5 yıldır Ulaş ile ilgili hangi projeyi Ankara'ya getirdiyse kendisi ile beraber ilgili bakanlara giderek projelerini hayata geçirdik."

        Programa, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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