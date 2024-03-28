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        Devrilen TIR'daki malzemelerin otomobilin üzerine düştüğü kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

        SİVAS'ın Gürün ilçesinde, devrilen TIR'daki alçıpan malzemelerin üzerine düştüğü otomobilde sürücü Çetin Karaşin'in ardından yanındaki Ali Osman Güneş (58) de hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:14 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:20
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        Devrilen TIR'daki malzemelerin otomobilin üzerine düştüğü kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
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        SİVAS’ın Gürün ilçesinde, devrilen TIR'daki alçıpan malzemelerin üzerine düştüğü otomobilde sürücü Çetin Karaşin'in ardından yanındaki Ali Osman Güneş (58) de hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Gürün- Darende kara yolunun Çayboyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Adımlı yönetimindeki 50 ADF 035 plakalı alçıpan yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. TIR'ın dorsesindeki alçıpan malzemeler karşı yönden gelen Çetin Karaşin yönetimindeki 01 LE 212 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Karaşin hayatını kaybederken, Ali Kargı, Ali Osman Güneş ve Abidin Kargı ile TIR şoförü Adımlı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Ali Osman Güneş de sabah saatlerinde tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının tedavisi ise sürüyor.

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