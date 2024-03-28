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        Sivas'ta jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu

        Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, down sendromlu öğrencileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 10:53 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:55
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        Sivas'ta jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu
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        Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, down sendromlu öğrencileri ziyaret etti.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, kentteki Şefik Güngör Eğitim Uygulama Okulu ve Zirve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan down sendromlu öğrenciler ile bir araya geldi.

        Jandarma iz takip köpeği "Zümrüt" ve mayın arama köpeği "Türlü", çocuklara gösteri sundu.

        Öğrenciler, el baskısı yapıp oyun oynadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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