Sivas'ta jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, kentteki Şefik Güngör Eğitim Uygulama Okulu ve Zirve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan down sendromlu öğrenciler ile bir araya geldi.

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