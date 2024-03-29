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        Akıncılar'da kamu personeline acil ilk yardım eğitimi verildi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kamuda çalışan personele yönelik acil ilk yardım eğitim semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:19 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:19
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        Akıncılar'da kamu personeline acil ilk yardım eğitimi verildi
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kamuda çalışan personele yönelik acil ilk yardım eğitim semineri düzenlendi.

        Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş koordinesiyle Dr. Murat Emre Akkaş tarafından hükümet konağında görev yapan personele acil ilk yardım eğitimi verildi.

        Eğitime daire amirleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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