Akıncılar'da kamu personeline acil ilk yardım eğitimi verildi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kamuda çalışan personele yönelik acil ilk yardım eğitim semineri düzenlendi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kamuda çalışan personele yönelik acil ilk yardım eğitim semineri düzenlendi.
Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş koordinesiyle Dr. Murat Emre Akkaş tarafından hükümet konağında görev yapan personele acil ilk yardım eğitimi verildi.
Eğitime daire amirleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel katıldı.
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