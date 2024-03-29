Sivas'ta devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.B. (51) idaresindeki 50 DF 286 plakalı kamyonet, Sivas-Kayseri kara yolu Şarkışla ilçesi Gücük köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan G.B. (49) ve H.B. (17) Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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