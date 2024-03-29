Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'tan kısa kısa

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'tan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek öğrenciler ile bir süre sohbet edip kitap okudu.

        Açıkbaş, daha sonra çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        - İmranlı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İmranlı ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

        İlk olarak, İmranlı Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Şimşek, Kaymakam Yusuf Kaan Kırık'tan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Şimşek'e gezisinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, İl Jandarma Alay Komutanı Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve diğer yetkililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        5 şehirde mevlit okutuldu
        5 şehirde mevlit okutuldu
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?

        Benzer Haberler

        Akıncılar'da kamu personeline acil ilk yardım eğitimi verildi
        Akıncılar'da kamu personeline acil ilk yardım eğitimi verildi
        Sivas'ta devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Sahibinden 16 milyon TL'ye satılık 'tarihi kilise'
        Sahibinden 16 milyon TL'ye satılık 'tarihi kilise'
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Devrilen TIR'daki malzemelerin otomobilin üzerine düştüğü kazada ölü sayısı...
        Devrilen TIR'daki malzemelerin otomobilin üzerine düştüğü kazada ölü sayısı...
        Sivas'ta jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu
        Sivas'ta jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu