Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 147 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik ilçe merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 2 bin 147 uyuşturucu hap ele geçirildi, B.O. ve S.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan tutuklandı.