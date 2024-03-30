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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 147 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:50 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:50
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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 147 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik ilçe merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada 2 bin 147 uyuşturucu hap ele geçirildi, B.O. ve S.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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