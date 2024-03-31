Sivas'ta oy kullanma işlemi başladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kentte saat 07.00 itibariyle başladı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar oy kullanmak için okullara gitti. Seçmenler burada görevlilerden aldıkları oy pusulalarıyla kabinlere girerek tercihlerini yaptı.

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