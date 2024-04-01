BBP Sivas Belediye Başkan adayı Uzun, seçmenlere teşekkür etti
Sivas Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan BBP'nin adayı Adem Uzun, kendisine destek verenlere teşekkür etti.
Sivas Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan BBP'nin adayı Adem Uzun, kendisine destek verenlere teşekkür etti.
Uzun, Cumhuriyet Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, teşkilatına ve destek veren herkese teşekkür ettiğini belirterek, seçimde Sivas'ın kazandığını söyledi.
Bu arada çok sayıda partili Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Partililer, zaman zaman davul zurna eşliğinde halay çekti. Bazı vatandaşlar da araçlarla konvoy oluşturdu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.