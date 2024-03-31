Sivas'ta seçmen sandık başına yöresel kıyafetleriyle gitti

210 seçmenin bulunduğu ve yaş ortalamasının 60'ın üstünde olduğu köyde, seçmenlerin bazıları ellerindeki sopaları baston gibi kullanarak sandık başına geldi.

Hafik ilçesine 33 kilometre uzaklıktaki Yeniköy'de kadınlar, gündelik yaşamları ile düğün, bayram gibi özel günlerde giydikleri yöresel kıyafetle oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Sivas'ın Hafik ilçesi Yeniköy'de kadınlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti.

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