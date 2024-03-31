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        Sivas'ta seçmen sandık başına yöresel kıyafetleriyle gitti

        Sivas'ın Hafik ilçesi Yeniköy'de kadınlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:03
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        Sivas'ta seçmen sandık başına yöresel kıyafetleriyle gitti
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        Sivas'ın Hafik ilçesi Yeniköy'de kadınlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti.

        Hafik ilçesine 33 kilometre uzaklıktaki Yeniköy'de kadınlar, gündelik yaşamları ile düğün, bayram gibi özel günlerde giydikleri yöresel kıyafetle oy verme işlemini gerçekleştirdi.

        210 seçmenin bulunduğu ve yaş ortalamasının 60'ın üstünde olduğu köyde, seçmenlerin bazıları ellerindeki sopaları baston gibi kullanarak sandık başına geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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