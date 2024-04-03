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        Şarkışla'da vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kalenin Uşağı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 13:22 Güncelleme: 03.04.2024 - 13:22
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        Şarkışla'da vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor
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        Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Kalenin Uşağı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor.

        Dernek başkanı Nihat Bulut, ramazan ayı boyunca belirli günlerde ekmek dağıtımı yaptıklarını söyledi.

        Bulut, şuana kadar 10 bin ekmek dağıttıklarını belirterek, "İlçe meydanında 4 bin ekmek dağıtıyoruz. Kalan 5 günde planlarımız var. Günlük 2 bin ekmek olmak üzere 10 bin ekmek dağıtacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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