Şarkışla'da vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kalenin Uşağı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Kalenin Uşağı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor.
Dernek başkanı Nihat Bulut, ramazan ayı boyunca belirli günlerde ekmek dağıtımı yaptıklarını söyledi.
Bulut, şuana kadar 10 bin ekmek dağıttıklarını belirterek, "İlçe meydanında 4 bin ekmek dağıtıyoruz. Kalan 5 günde planlarımız var. Günlük 2 bin ekmek olmak üzere 10 bin ekmek dağıtacağız." dedi.
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