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        BBP'nin kazandığı tek il Sivas'ta Başkan Uzun mazbatasını aldı

        BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP) 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kazandığı tek il olan Sivas'ta Belediye Başkanlığı'na seçilen Adem Uzun, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:47 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:50
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        BBP'nin kazandığı tek il Sivas'ta Başkan Uzun mazbatasını aldı
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        BÜYÜK Birlik Partisi’nin (BBP) 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kazandığı tek il olan Sivas'ta Belediye Başkanlığı’na seçilen Adem Uzun, mazbatasını aldı.

        BBP’den belediye başkanı seçilen Adem Uzun, mazbatasını alarak yeni dönem için görevine başladı. Sivas Merkez İlçe Seçim Kurulu'na gelen Uzun, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Şennur Aksu Çalık'tan aldı. Başkan Adem Uzun, Sivas halkına teveccühlerinden dolayı teşekkür etti. Seçimlerde halkın teveccühünü kendilerinden yana kullandığını söyleyen Uzun, "Mazbatamızı aldık, inşallah şehrimizi hep birlikte ileriye ve geleceğe taşıyacağız. Sahada olduğumuz süreci içerisinde birlikte yöneteceğiz, birlikte kazanacağız dedik ve birlikte kazandık. İnşallah bundan sonrada hep birlikte şehrimizi yöneteceğiz" dedi.

        Sivas halkına iradesini ve kararını kendileri lehine kullandıkları için teşekkür eden Uzun, "Yarın saat 14.00'te belediye binamızda devir teslim törenimizi yapacağız. Kesinlikle çiçek gönderilmesini istemiyoruz. Babam Kıbrıs gazisi ve gazi çocuğuyum. Çiçeklerin Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneğine bağışlanmasını istedik" diye konuştu.

        'KURUM BARIŞI BENİM EN ÇOK ÖNEMSEDİĞİM KONU'

        Sokak hayvanlarıyla ilgili sosyal medyada kendi aleyhlerine çok sayıda paylaşım yapıldığını belirten Başkan Uzun, "Sosyal medya hesaplarından veya bazı haber sitelerinde tarafımıza karşı linç girişiminde bulunulduğunu görüyoruz. Konu olarak sahipsiz sokak hayvanları olduğunu görmekteyiz. Adaylık sürecimde hep şunu ifade ettim, sahipsiz sokak hayvanları Rabbimizin bize dilsiz emanetleridir, sahip çıkacağız. Hayvan barınağındaki koşulları iyileştireceğiz, rehabilite çalışmalarını doğal ortamlar çerçevesinde sağlayacağız. Ayrıca, belediye çalışanlarımızda rahat olsunlar, işlerine devam etsinler. Kurum barışı benim en çok önemsediğim konuların başında geliyor. Herkes görevini yerine getirsin" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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