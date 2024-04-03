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        Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Tolunay Kafkas, üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 20:02 Güncelleme: 03.04.2024 - 20:02
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        Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Tolunay Kafkas, üzgün olduklarını söyledi.

        Kafkas, maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk 20 dakikasına istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti.

        Daha sonraki bölümde oyunu toplu ve topsuz kontrol etmeye çalıştıklarını aktaran Kafkas, "Çok fazla pozisyona girdik. En kötü 1 puan alacağımız maçta maalesef son dakika yediğimiz golle de maçı mağlup bitirdik." dedi.

        Kendileri açısından bakılacak olumsuz yönler olduğunu ifade eden Kafkas, "Çalışmaya devam edeceğiz, ligin sonuna kadar bu işi kovalayacağız ve mücadeleyi bırakmayacağız. 10 günlük aradan sonra da her şeyi tekrar gözden geçirip, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

        Kafkas, ligde herkesin çok büyük emek sarf ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Sadece yukarı bakmamak lazım, altta da insanlar mücadele veriyorlar. Bu işe hayatlarını koyan insanlar var, bu işin içerisinde. Hiç kimse bir Anadolu kulübünü hafife almasın. Ne bizi ne de başka bir kulübü. Küme düşmek bir şerefsizlik değildir, şampiyon olmak da kahramanlık değildir. Bu ülke iki takımdan da ibaret değil. Çok açık ve net söylüyorum, iki insana dikkat edin. Bir kaybedecek bir şeyi olmayan insana, birde namuslu insanlarla oynamayın."

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