Şarkışla'da yerleşke bahçesine meyve fidanı dikildi
Şarkışla Minibüsçüler Kooperatifi üyeleri, Cumhuriyet Üniversitesi Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu yerleşkesinin bahçesine 100 meyve fidanı dikti.
Şarkışla Minibüsçüler Kooperatifi üyeleri, Cumhuriyet Üniversitesi Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu yerleşkesinin bahçesine 100 meyve fidanı dikti.
Kooperatif Başkanı Bülent Ünal, yerleşkeye kiraz, erik, kayısı, ayva, armut, elma, ıhlamur, iğde, badem ve dut fidanı diktiklerini söyledi.
Emeği geçen kooperatif üyelerine teşekkür eden Ünal, "İnşallah öğrencilerimiz gelecek yıllarda hem bu ağaçların altında dinlenme hem de meyvelerinden yeme şansı bulacak. Meyve ağaçlarının üniversitemiz bahçesine güzellik de katacağını umut ediyoruz." dedi.
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