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        Sivas'ta çiftçilere 415 ton tohum desteği sağlandı

        Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen projeler kapsamında "Tohum Temin Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 16:19 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:19
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        Sivas'ta çiftçilere 415 ton tohum desteği sağlandı
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        Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen projeler kapsamında "Tohum Temin Töreni" düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 415 ton tohumun dağıtımı için BG Grup 4 Eylül Stadyumu yanındaki alanda düzenlenen törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, tarım ve hayvancılığın stratejik bir sektör olduğunu belirtti.

        Sivas'ın tarımda öne çıktığına ve 1 milyon hektarın üzerinde tarım arazisi bulunan şehrin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığına dikkati çeken Şimşek, "Ürün çeşitliliğimizi, hayvansal varlığımızı ve kaliteyi artırarak, tarlada, bağda, bahçede el birliği, gönül birliği oluşturmayı, bugün burada olduğu gibi çiftçilerimize destek olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Şimşek, üreticilere kuru fasulye, nohut, yonca, silajlık mısır, korunga ve fiğ tohumunu dağıttıklarını belirterek, "İnşallah bugünkü destekler, ilimizi bu ürünlerde de ön sıralara taşıyacak, üretimimiz artacak, bu artışla Sivas'ta sektöre yönelik tarımsal sanayi kolları gelişip, ülkemize katma değer sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Vali Şimşek, programın ardından Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde Sivas Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen ıhlamur ve çam fidanı dağıtımına katıldı. Şimşek ve beraberindekiler, vatandaşlara 1000 adet ıhlamur ve 500 adet çam fidanı dağıttı.

        Programa, İl Özel İdare Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve çok sayıda çiftçi katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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