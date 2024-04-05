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        Sivas'ta leyleklerin akımına kapılmaması için elektrik direğine yuva aparatı konuldu

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde vatandaşlar, leyleklerin akıma kapılmaması için aydınlatma direğine yuva aparatı yerleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:31 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:31
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        Sivas'ta leyleklerin akımına kapılmaması için elektrik direğine yuva aparatı konuldu
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde vatandaşlar, leyleklerin akıma kapılmaması için aydınlatma direğine yuva aparatı yerleştirdi.

        Gültekin Mahallesi sakinleri, elektrik direğinde bulunan yuvalarda konaklayan leyleklerin akıma maruz kalmalarını önlemek amacıyla yuva aparatı hazırlattı.

        Aparat, elektrik iletim şirketi görevlilerince direğe yerleştirildi.

        Mahalle sakinlerinden Mustafa Gültekin, AA muhabirine, leylekler için iki yuva aparatı yaptırdıkları, birini direğe yerleştirdiklerini belirterek, "Mahallemizde leylek yuvaları yoğunlukta ve her sene artıyor. Bunun için girişimde bulunduk." dedi.

        Gültekin Mahallesi muhtarı Talip Kılıç da ilgili kurumlarla koordineli şekilde leylek yuvası aparatını direğe monte ettiklerini söyledi.

        Kılıç, leyleklerin elektrik akımına kapılarak ölmemesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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