Sivas'ta ahıra giren vaşak kamerada

Zara'da büyükbaşların bulunduğu ahıra çatıdan giren vaşak, ahır sahipleri tarafından fark edildi. Hayvanlara zarar vermeyen vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre sonra ahırdan çıkan vaşak, doğal yaşamına döndü.

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