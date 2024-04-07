Polis Akademisi ilana çıktı; spor salonları kurs için gelen adaylarla doldu

POLİS Akademisi Başkanlığı’nca 31’inci dönem, Polis Meslek Eğitim Merkez’leri (POMEM) için 7 bin 500 kişilik alım yapılacağının ilan edilmesinin ardından polislik hazırlık kurslarında yoğunluk yaşandı. İlanın gelmesiyle birlikte Sivas’ta yapılan günlük seans sayısının 2’ye çıkarıldığını belirten Antrenör Coşkun Koç (30), "Daha önceden tek seans çalışıyorduk. İlanın gelmesiyle birlikte günlük 2 seansa çıktık. Bugüne kadar haftada antrenman sayımız 4’tü, ilandan sonra bu sayıyı 6’ya çıkardık” dedi.

Polis Akademisi Başkanlığı’nca, 31'inci dönem POMEM giriş sınavlarında 6 bini erkek, bin 500’ü kadın olmak üzere toplam 7 bin 500 lisans mezunu polis memuru alınacağı duyuruldu. İlanın gelmesiyle birlikte hazırlık kurslarında da yoğunluk yaşandı. Sivas’ta da POMEM sınavlarında başarılı olmak isteyen adaylar sıkı bir hazırlık dönemine girdi. Uzman antrenörler gözetiminde kurslarda ter döken adaylar, parkuru en kısa sürede tamamlayabilmek için çaba sarf ediyor. Haftada 4 gün yapılan antrenmanlar ise ilanın gelmesiyle 6 güne çıkarıldı. Adaylar sınav günü parkurda başarılı olmanın hayalini kuruyor.

'İLANIN GELMESİYLE BİRLİKTE GÜNLÜK 2 SEANSA ÇIKTIK' Polislik hazırlık kursu için son yıllardan daha fazla başvuru aldıklarını belirten Antrenör Coşkun Koç, “Bugün son yılların en yoğun günlerinden bir tanesiydi. Yaklaşık 8 yıldır şehrimizde bu mesleği icra ediyoruz. Bugün itibarıyla de 31’inci Dönem POMEM ilanının gelmesi sebebiyle bir yoğunluk var. Daha önceden tek seans çalışıyorduk. İlanın gelmesiyle birlikte günlük 2 seansa çıktık. Bugüne kadar haftada ki antrenman sayımız 4’tü. İlandan sonra bu sayıyı 6’ya çıkardık. Seanslarımız 18.30-20.30 ve 20.30-22.30 arasında 2 farklı şekilde devam ediyor. Bu seanslarda da ayrımı öğrencilerimizin antrenman sürelerine yani daha deneyimli olanları bir gruba, deneyimsiz olanları da diğer gruba toplayıp özel ilgi gösterip sınava kalan son 1 aylık süreçte onları en iyi şekilde hazırlamak için böyle bir yöntem geliştirdik. Bütün çalışmalarımızın temelleri parkurun en ince detaylarına varıncaya kadar bire bir çalışmaya yönelik. Her antrenman sonunda da fotoselli kronometre ile birlikte parkurun bir denemesini alıyoruz. 4-14 Nisan arasında başvurular alınacak. Daha sonra 14-28 Nisan arasında para yatırma işlemi gerçekleşecek ve 28 Nisan’dan sonra da fiziksel yeterlilik ve ön sağlık mülakatının başlamasını bekliyoruz. Maksimum 1 ayımızın olduğunu düşünüyoruz. Bu sınav bir koordinasyon parkuru. Birçok sınav içeriğinde ki en zor parkurlardan bir tanesi. Bir fiziksel yeterlilik sınavı olduğu için bu aşamalara katılmak isteyen öğrencileri bir an önce salonlarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

'BU SENE KESİNLİKLE POLİS OLMAK İSTİYORUM' Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Buket Doğan (23), "Şu an polisliğe hazırlanıyorum. Alım açıklandı. İnşallah denemelerimiz sonucunda kazanacağız. Bugün daha heyecanlı geçti. Çünkü bundan öncesinde; 'Alım ne zaman olacak, olmayacak mı? ' onun beklentisindeydik. Önceleri benim açımdan biraz daha rahat geçiyordu ama işte dün alım geldi ve başvuruyu yaptık. Bugün daha heyecanlı girdim. Daha güzel ve daha verimli geçti benim için. Bu sene kesinlikle polis olmak istiyorum” diye konuştu.