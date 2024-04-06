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        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın, hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 22:35 Güncelleme: 06.04.2024 - 22:35
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        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın, hasara yol açtı.

        İlçeye bağlı Elmalı köyünün Muhtarı Bünyamin Demiral'e ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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