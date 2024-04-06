Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İlçeye bağlı Elmalı köyünün Muhtarı Bünyamin Demiral'e ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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