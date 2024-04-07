Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
A.K. yönetimindeki 01 AIZ 701 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi Doğançal köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan İ.B, E.B, İ.B. ve C.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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