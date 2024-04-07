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        Suşehri Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

        Yeni seçilen Suşehri Belediye Meclisi, ilk toplantısını Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu başkanlığında gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 16:51 Güncelleme: 07.04.2024 - 16:51
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        Suşehri Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Yeni seçilen Suşehri Belediye Meclisi, ilk toplantısını Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu başkanlığında gerçekleştirdi.

        Belediye Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantı. saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kayaoğlu, MHP'den 4, AK Parti'den 5 ve BBP'den 2 olmak üzere 11 belediye meclis üyesiyle Suşehri'nin geleceği için güzel projelere imza atacaklarını söyledi.

        Meclis üyelerine görevlerinde başarı dileyen Kayaoğlu, şunları kaydetti:

        "İnşallah belediye meclis üyelerimizle ilçemizin geleceği için güzel bir dönem geçireceğiz. Alacağımız kararlar memleketimizin lehine olacaktır. Sadece bugünleri düşünerek değil, yarınları düşünerek kararlar alarak ilçemize projeler sunacağız. Bizlere bu çalışma görevini veren Suşehri halkına teşekkür ederim."

        Gündem maddelerinin de görüşüldüğü meclis toplantısında, komisyon üyeleri ve meclis başkan vekillerinin seçimi yapıldı.

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