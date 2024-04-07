Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Sağanak altında gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma, açma ve germe hareketlerinin ardından yenilenme çalışması yaptı. Antrenman, pas çalışmasıyla sona erdi.

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