Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas ve Niğde'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Sivas ve Niğde'de, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 14:52 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas ve Niğde'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas ve Niğde'de, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Sivas'ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mahmut Çınar, anıta çelenk sundu.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Akçay, Çınar ve teşkilat mensupları daha sonra Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından şehit olan ve hayatını kaybeden polisler için Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

        - Niğde

        Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Niğde Şehitliği'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Osman Ayas tarafından dua edildi.

        Duaların ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Kutlamalar kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda, Emniyet Teşkilatı'nda bugüne kadar kullanılan üniforma ve eşyaların sergisi açıldı.

        Vali Cahit Çelik, burada yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Teşkilatın çok köklü ve zaman içerisinde kendisini yenileyen bir teşkilat olduğunu belirten Çelik, "İnşallah biz de burada görev yaptığımız süreç içerisinde memleketimizin huzur güvenliği için emniyet ve jandarmayla güzel işler yaparız. Arkadaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Film sahnelerini aratmadı! Taksinin önünü kesip kurşun yağdırdılar!
        Film sahnelerini aratmadı! Taksinin önünü kesip kurşun yağdırdılar!
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        87 yaşında İstanbul'un en yaşlı muhtarıydı! Sıcak gelişme!
        87 yaşında İstanbul'un en yaşlı muhtarıydı! Sıcak gelişme!
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer

        Benzer Haberler

        Sivas'a nisanda kar yağdı
        Sivas'a nisanda kar yağdı
        Sivassporlu Rey Manaj gol krallığı yarışında zirve takibini sürdürüyor
        Sivassporlu Rey Manaj gol krallığı yarışında zirve takibini sürdürüyor
        Türk Kızılay'ı Şarkışla'da iftar programı düzenledi
        Türk Kızılay'ı Şarkışla'da iftar programı düzenledi
        Sivas Valisi Şimşek'ten Ramazan Bayramı mesajı
        Sivas Valisi Şimşek'ten Ramazan Bayramı mesajı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı